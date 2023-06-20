Наразі попит на вишню досить високий.

В Україні розпочався масовий продаж вишні - перші великі партії українські садівники готові відвантажувати по 50-70 грн/кг. Це в середньому на 70% дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, сезон продажів вишні поточного року розпочався на кілька тижнів пізніше, ніж торік.

Як зазначають садівники, сьогодні попит на вишню досить високий. Однак, за прогнозами учасників ринку, валовий збір вишні в поточному сезоні буде дещо нижчим, ніж в минулому, що пов’язано з втратами врожаю цих кісточкових через заморозки в першій половині весни. Відповідно, і відпускні ціни на перші великі партії вишні значно вищі за торішні.

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При цьому більшість садівників сьогодні оцінюють якість даних кісточкових як середню або нижче середньої. Через несприятливі погодні умови вишня має досить дрібний калібр, і вже починає тріскатися і гнити на деревах.

Ціни на ягоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку минулого тижня полуниця в українських господарствах подорожчала в середньому на 28%, відпускні ціни на ягоду склали 40-80 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

За словами фахівців, через знищення Каховського водосховища Україна втратить значну частину сільгоспвиробництва на півдні, яке залежало від зрошення. Зокрема можуть надовго зникнути херсонські кавуни і помідори.

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