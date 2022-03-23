Натомість замінованими є 30 млн гектарів сільгоспугідь.

Заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні сформовані запаси продовольства на два роки.

Про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону, повідомляє телеграм-канал "Политика Страны". Висоцький розповів подробиці посівної кампанії цього року.

За його словами, посівна вже почалася – яра пшениця та овес сіються. Також триває підготовка до посадки овочевої групи – борщового набору поки що на двох відсотках територій. Йдеться про цибулю, картоплю, буряк, капусту.

"На тих територіях, де немає бойових дій, фермери готові засаджувати поля", - сказав Висоцький.

Як відомо, Україна перестала експортувати зерно та інші продукти через блокаду портів. Це призвело до підвищення цін на продукти у країнах Європи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про загрозу масового голоду і продовольчої кризи в світі у зв’язку з російсько-українською війною.

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