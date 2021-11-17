За перші 10 місяців 2021 року в Україні було вироблено близько 2,7 млн тонн м'яса, 7,5 млн тонн молока, понад 12 млрд штук яєць і 1,4 тис тонн вовни.

За січень-жовтень 2021 року в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це передавати Державна служба статистики.

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Зокрема, виробництво яєць за звітний період скоротилося майже на 14% і становить 12,133 млрд штук. При цьому агропідприємства зменшили виробництво яєць на 23,5%, а господарства населення – на 2,8%.

Обсяг валового надою молока за 10 місяців 2021 року становить 7,5 млн тонн, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 1,7%, до 2,661 млн тонн.

Обсяг виробництва вовни зменшився майже на 6% і становить 1,370 тис тонн.

Виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% (до 9,25 млн тонн), яєць – на 2,9% (до 16,194 млрд штук), м'яса – на 1,1% (до 3,45 млн тонн).

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні - до липня 2020 року - без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 0,2%.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні – до серпня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,6%.

Автор: Альона Кириченко