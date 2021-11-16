Найдорожче сало в нашій державі коштує 350 гривень, дізналися журналісти.

В Україні ціна за кілограм сала "зашкалює", оскільки в державі невигідно тримати худобу, зокрема, через дорогі корми, й тому, що свиноферми здебільшого вирощують м’ясні породи свиней.

На одному з базарів Києва генеральське сало коштує 350 гривень за кілограм, з серединки – 170 грн, шматки для тушкування – 80 грн, обрізки – 20 грн, а свинину наприкінці роботи можуть продавати й за 100 грн, йдеться у сюжеті ТСН.

За даними журналістів, в країні ще й досі домогосподарства – конкуренти промисловому свинарству: люди вирощують майже 2,5 млн свиней, а свиноферми – 3 млн.

Читайте такожДо 40 гривень за десяток: українцям анонсували нові ціни на яйцяСім років тому Віктор Чорноус вийшов на пенсію та вклав заощадження у ферму для вирощування свиней. М’ясних порід свиней на фермі 80%.

"Десь п’ять-шість місяців потрібно витратити для (вирощування – Ред.) м’ясної селекції… Ну, сальна має бути довше – десь місяців… вісім", – сказав він.

Журналісти з’ясували, що кожен додатковий місяць відгодівлі – це мінус 1 тис. грн прибутку на одному поросяті.

"За кілограм живої ваги м'ясокомбінати нині дають 48 гривень. І фермери лише рахують збитки. Нині м'ясо значно дешевше за сало…", – йдеться у сюжеті.

Раніше в Асоціації свинарів України повідомили, що на початку листопада середня ціна кілограма свинини живою масою знизилася до 43,8 грн за кілограм. Експерти прогнозували, що ціна свинини зросте в другій половині листопада.

Автор: Екатерина Присяжнюк