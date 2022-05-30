Основним постачальником черешні на сьогодні виступає Закарпатська область.

На поточному тижні на український ринок надійшли перші партії черешні ранніх сортів з південних і західних регіонів країни.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit із посиланням на виробників Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Закарпатської областей.

Відзначається, що зараз реалізація ведеться виключно дрібним оптом на півдні по 60-65 грн/кг і на заході по 70-80 грн/кг.

Таку цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють окупацією південних областей країни.

"Так, на сьогодні виробники Херсонської області практично не мають можливості поставляти свою продукцію в інші регіони України. Садівники Запорізької та Миколаївської області частково можуть відвантажувати черешню в центральну частину країни. В результаті, основним постачальником черешні на сьогодні виступає Закарпатська область, де ціни на ранні фрукти і ягоди завжди були трохи вище", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами аналітиків, пропозиція суниці садової (полуниці) на українському ринку продовжує збільшуватися, а відпускні ціни в даному сегменті, навпаки, знижуються.

Зазначається, що наприкінці травня полуниця місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг, а імпортна - в межах 80-100 грн/кг.

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