Як українці обходитимуться без поставок свіжих вітамінів з окупованого Півдня

Окупація частини південних регіонів України дикою російською ордою вже призвела до зменшення пропозиції ранніх овочів та їх здорожчання. УНІАН розбирався, що буде відбуватися з асортиментом на овочі та фрукти та цінами на них.

Напад російської орди на наші землі приніс українцям чимало біди. Це і зруйновані долі людей, понівечені міста і села, біль і страх. Разом з тим війна нанесла удар по здоров’ю мабуть кожного українця. Постійні стреси та нервові напруження неминуче відображаються на імунітеті людини. Розуміємо, що для відновлення організму його потрібно насичувати вітамінами, зокрема тими, що є в свіжих овочах, фруктах, зелені та ягодах.

Цього сезону гостро постало питання: звідки ж ми будемо ці вітаміни черпати. Оскільки чимало господарств Півдня, які постачали овочі і фрукти в більшість областей України, наразі перебувають під окупацією. Відповідно, забезпечувати своєю продукцією українців на вільних територіях вони не зможуть. Закриття чорноморських портів через постійні обстріли варварів також відрізало Україну від частини плодоовочевого імпорту з Туреччини та інших теплих країн. Тепер потрібно налагоджувати поставки цієї продукції суходолом.

Жителька Києва Марина вже відчула нестачу перших весняних ягід, які зазвичай в цей період починають з’являтись на полицях магазинів та на ринках.

"Мої діти нещодавно захотіли поласувати полуницею, яку побачили в супермаркеті. Ми купили її зовсім небагато, тому що ціна кусається. Але і за таку ціну не змогли насолодитись ягодою, бо вона взагалі наче не мала смаку", - сказала киянка.

Асортимент вітамінів

Звичайно, вітчизняні сільгоспвиробники з інших регіонів, та торгівельні компанії намагаються закрити дефіцит перших весняних овочів та фруктів, але на все потрібен час. До того ж, навряд чи це вдасться зробити в повному обсязі.

В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) агенції УНІАН повідомили, що в тимчасово окупованій Херсонській області в мирні часи вирощувалося найбільше овочів в порівнянні з іншими областями – 14 відсотків від всього врожаю. При цьому, найбільший внесок Херсонщина робить у вирощування помідорів, огірків та цибулі. Кожен третій вирощений в Україні помідор був вирощений на Херсонщині, частка огірків та цибулі в загальній структурі українського виробництва складає по 12 відсотків.

"Багато аграріїв на Півдні вирощують сезонні овочі. Огірки, помідори вирощуються в Кам’янці під Енергодаром та йшли на полиці супермаркетів саме звідти. Врожай молодих картоплі, буряка, моркви, редиса першими збирають саме в Херсонській області. Частка молодих овочів з українського півдня у перших поставках досягала 70 відсотків. Зараз все постачання з Херсонської та півдня Запорізької областей зупинено", - наголосила директор департаменту Фреш мережі супермаркетів VARUS Катерина Нічаєва.

Тепер російські злодії масово грабують українських селян та вивозять овочеву продукцію в голодну Росію. Про що, до речі, нещодавно публічно вихвалялися кримські маріонетки Кремля.

Український рітейл шукає вихід з ситуації, що склалась, тому намагається розширити співпрацю з імпортними постачальниками з Польщі, Голландії, Туреччини та інших країн.

"Як і за мирних часів, у нас представлені різні країни: Туреччина — томати, огірки, Єгипет — цитрусові, Франція — перець, томати, Голландія — молода картопля. Крім того, Польща розпочала активно постачати так звану борщову групу — буряк, моркву, цибулю. Молоду капусту наразі отримуємо зі Словенії", - повідомила власниця мережі фудмаркетів AIWA Наталія Рекута.

Разом з тим, за словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, цього року імпортні поставки ранніх овочів також скоротились. Зазвичай першими на український ринок починають надходити огірки та помідори від турецьких постачальників.

"Основні обсяги поставок припадали на лютий, березень та квітень. Однак цієї весни російські війська заблокували українські порти, що зупинило поставки через море. Зараз частково продукція надходить через західні кордони України, однак вартість такої доставки значно вища, та й кількість завезеної продукції менша в порівнянні з обсягами поставок через порти, що одразу позначається на ціні", - зазначила експерт.

Зміни в цінах відчули власники овочевих торгових точок на ринку на Дніпропетровщині. Кореспондент УНІАН поспілкувалась з продавчинею овочів Ніною Миколаївною, яка визнала, що асортимент продукції в її торговій точці дещо збіднів, порівняно з минулим роком.

"Намагаємось свій асортимент не зменшувати, по можливості завозимо і помідори, і огірки та інше. Проте люди стали менше купувати такої продукції. В першу чергу зараз запасаються крупами, консервами, хлібом, а потім вже думають чи купувати їм, для прикладу, перець чи зелень", - наголосила Ніна Миколаївна.

Що очікувати?

На жаль, скоріш за все, цим літом українцям доведеться прожити без урожаю з херсонських баштанів та без мелітопольських черешень.

"Цей сезон під загрозою - баштан, кісточкові та ягоди постачає Херсонська і Запорізька області. Інші регіони України, які вирощували бахчу через невизначеність не провели посадку вчасно, тому наявність саме української бахчі в достатній кількості під питанням", - підкреслили в мережі VARUS.

Також для українського споживача може бути значно меншою пропозиція інших традиційних для нас ягід в магазинах та на базарах.

"Зазвичай ягідний сезон розпочинається наприкінці квітня, на початку травня. Ми, наприклад, уже побалували свого покупця запашною та привабливою полуницею, проте дорогою тепличною ягодою все може і закінчитися. Імовірно, не побачимо й української черешні із Запоріжжя, де точаться запеклі бої. Загалом через втрати ягідних ферм урожай цього року може скоротитися наполовину", - наголосили в мережі AIWA.

Але разом з тим у VARUS прогнозують, що Україна зможе забезпечити себе черешнею з інших регіонів.

"Хоча це дуже обережний прогноз, але якщо погода сприятиме, то замість мелітопольської черешні матимемо черешню з садів центральних регіонів України та з грецьких садів", - наголосили в мережі супермаркетів.

Як заначили в мережі AIWA, навіть на контрольованому Україною Півдні є проблемою з системою зрошення, що також ускладнює вирощування свіжих вітамінів.

"Якою буде "картинка" у найближчому та далекому майбутньому, важко уявити. На приклад, порушена система зрошення, а без неї навіть контрольований південь може залишитися без урожаю овочів, зерна та олійних. За попередніми оцінками, цього року очікується недоотримання врожаю баклажанів, томатів, перців, гороху та баштанних до 70 відсотків", - наголосили представники мережі.

Готуємося до зростання цін

Всі перепони з вирощуванням та постачанням овочів та фруктів в кінцевому результаті неминуче вплинуть на зростання цін.

"Пропозиція всередині України обмежена та кінцева ціна формуватиметься від обсягу пропозиції імпортних постачальників та вартості логістичних витрат. Якщо буде дуже великий врожай в інших регіонах світу на овочі, фрукти та ягоди, що складають звичний продуктовий кошик українця, то велика пропозиція стримає зростання цін", - зазначили в мережі VARUS.

В кінці квітня, порівняно з березнем, вартість деяких овочів вже значно зросла. Так, у березні огірки гладкі коштували в середньому 79,58 грн/кг, а на кінець квітня - 85,97 грн/кг. Значно подорожчали огірки короткоплідні - з 80,72 грн/кг до 137 грн/кг та огірки тепличні - з 83,40 грн/кг до 119,90 грн/кг. Разом з тим помідори червоні здорожчали з 70,31 грн/кг до 85,40 грн/кг, помідори рожеві -з 89,50 грн/кг до 149,70 грн/кг.

Проте, під впливом збільшення поставок з-за кордону та підвищенням пропозиції від вітчизняних виробників, наразі ціни на огірки та помідори потроху почали падати.

Як повідомили аналітики порталу East-fruit, зараз в Україні вітчизняні виробники пропонують огірки по 40-60 грн/кг, в той час, як в кінці попереднього тижня продажі велися в межах 70-90 грн/кг. А ще тиждень тому ціна на місцевий помідор досягала 120 грн/кг, то сьогодні вартість даної продукції вже не перевищує 60-80 грн/кг,

Але разом з тим тепличний огірок в Україні все ж коштує в середньому в 2,5 рази, а томат – в 2 рази дорожче, ніж на початку травня минулого року.

З огляду на ситуацію, що склалась, українці по можливості на своїх городинах, та у садах будуть вирощувати як овочі та зелень, так і баштанні культури та фрукти. Виключення становитимуть лише населення, які змушені були тимчасово виїхати зі своїх домівок через активні військові дії.

"Я вже посадила картоплю. Сьогодні планую посіяти дині та кавуни, бо якщо вдома їх не виростимо, то купити їх в магазині напевно й не вдасться", - розповіла домогосподарка з Дніпропетровщини Тетяна Петрівна.

Ситуація на українському ринку овочів та фруктів і справді загострена через нестачу постачань з Півдня. Але торгівельні мережі та інші продавці працюють над тим, щоб українці були забезпечені вітамінами – налагоджують співпрацю з іноземними постачальниками або шукають нових партнерів серед господарств на вільних українських територіях. Не покладають рук і українські фермери, які розуміють важливість покладеного долею на їх плечі завдання: нагодувати країну, яка веде жорстку війну з дикою російською ордою.

До того ж м’яка весняна погода без несподіваних приморозків сприяє цвітінню та розвитку зав’язі фруктових дерев, що дає надію бути нам з абрикосами, сливами, яблуками влітку та на початку осені. Така ж позитивна ситуація складається і з ягідними культурами, які мають потішити нас влітку своїми плодами.

Інша справа з цінами на овочі, фрукти, зелень, ягоди. Звичайно, їхня вартість не буде на рівні попередніх довоєнних сезонів. Але, як варіант, можна замінити куповані свіжі вітаміни на ті, що вирощені на своїх присадибних ділянках.