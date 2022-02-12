З початку лютого 2022 року в Україні ціна на сало злетіла до позначки 165 грн/кг.

З початку лютого в Україні значно подорожчало сало, піднявшись до позначки 165 грн/кг.

У порівнянні з січнем 2022 року сало зросло в ціні на 12,03 грн/кг. тоді воно коштувало 152,97 грн/кг. Про це повідомляє "Мінфін".

З 2017 року сало подорожчало майже у два рази. У лютому 2017 року середня ціна сала становила 77-80 грн/кг.

Також виросло в ціні й сало солоне. У порівнянні з січнем 2022 року, воно подорожчало на 2,07 грн – з 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

Як змінювалася вартість сала за останні 6 місяців:

серпень-2021 – 131,49 грн/кг;вересень-2021 – 132,5 грн/кг;

жовтень-2021 – 135,29 грн/кг;

листопад-2021 – 137,29 грн/кг;

грудень-2021 – 148,36 грн/кг;

січень-2022 – 152,97 грн / кг;

Лютий 2022 - 165 грн/кг.

Ціни на м'ясо в Україні: