З початку лютого в Україні значно подорожчало сало, піднявшись до позначки 165 грн/кг.
У порівнянні з січнем 2022 року сало зросло в ціні на 12,03 грн/кг. тоді воно коштувало 152,97 грн/кг. Про це повідомляє "Мінфін".
З 2017 року сало подорожчало майже у два рази. У лютому 2017 року середня ціна сала становила 77-80 грн/кг.
Також виросло в ціні й сало солоне. У порівнянні з січнем 2022 року, воно подорожчало на 2,07 грн – з 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.
Як змінювалася вартість сала за останні 6 місяців:
серпень-2021 – 131,49 грн/кг;вересень-2021 – 132,5 грн/кг;
жовтень-2021 – 135,29 грн/кг;
листопад-2021 – 137,29 грн/кг;
грудень-2021 – 148,36 грн/кг;
січень-2022 – 152,97 грн / кг;
Лютий 2022 - 165 грн/кг.
Ціни на м'ясо в Україні:
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва Генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України склало 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.
- Станом на 14 січня 2022 року середня ціна свинини в живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж у минулому.
- Станом на 4 лютого 2022 року середня ціна свинини живою масою зменшилася на 2,5% у порівнянні з попереднім тижнем і склала 43,7 грн/кг.