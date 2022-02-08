Найбільший експортер свинини - Данія.

За січень Україна імпортувала 6,62 тис. тонн свинини, що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"У структурі імпорту морожена свинина займає 30% (1,9 тис.тонн), а свіжа або охолоджена свинина – 70% (4,6 тис. тонн). Ключовим експортером цієї продукції залишається ринок ЄС: Данія - 3 160 т; Нідерланди – 1 103 т; Бельгія – 954 т; Польща – 720 т; Іспанія – 364 т", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збільшення імпорту в січні викликане наступними факторами: з 1 січня оновлюється імпортна квота для ЄС, яка передбачає безмитне ввезення продукції (20 тис.т на рік); ціни на ринку свинини в ЄС залишаються стабільно низькими з жовтня і досі в порівнянні з українськими, за рахунок перенасичення товару; повільне "сезонне" зниження закупівельних цін після свят.

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"У січні країнам ЄС було дуже вигідно експортувати свинину в Україну, але в найближчій перспективі темпи поставок будуть скорочуватися, оскільки зараз на внутрішньому ринку України закупівельні ціни на живець свиней знижуються. Подальше зростання імпорту можна буде фіксувати ближче до квітня і весняних свят", - дав прогноз аналітик УКАБ Максим Гопка.

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