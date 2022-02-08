За січень Україна імпортувала 6,62 тис. тонн свинини, що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
"У структурі імпорту морожена свинина займає 30% (1,9 тис.тонн), а свіжа або охолоджена свинина – 70% (4,6 тис. тонн). Ключовим експортером цієї продукції залишається ринок ЄС: Данія - 3 160 т; Нідерланди – 1 103 т; Бельгія – 954 т; Польща – 720 т; Іспанія – 364 т", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що збільшення імпорту в січні викликане наступними факторами: з 1 січня оновлюється імпортна квота для ЄС, яка передбачає безмитне ввезення продукції (20 тис.т на рік); ціни на ринку свинини в ЄС залишаються стабільно низькими з жовтня і досі в порівнянні з українськими, за рахунок перенасичення товару; повільне "сезонне" зниження закупівельних цін після свят.
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"У січні країнам ЄС було дуже вигідно експортувати свинину в Україну, але в найближчій перспективі темпи поставок будуть скорочуватися, оскільки зараз на внутрішньому ринку України закупівельні ціни на живець свиней знижуються. Подальше зростання імпорту можна буде фіксувати ближче до квітня і весняних свят", - дав прогноз аналітик УКАБ Максим Гопка.
Ціни на м'ясо в Україні:
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України склало 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.
- Станом на 14 січня 2022 року середня ціна свинини в живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж у минулому.
- Станом на 4 лютого 2022 року середня ціна свинини живою масою зменшилася на 2,5% у порівнянні з попереднім тижнем і склала 43,7 грн/кг.