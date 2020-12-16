З початку року в Україні було вироблено 8,67 мільйона тонн молока і 3,02 мільйона тонн м'яса.

Обсяг виробництва молока в Україні в січні-листопаді 2020 року склав 8,67 мільйона тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це передає Державна служба статистики.

При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 5,9%, а підприємства збільшили на 0,5%.

За даними Держстату, виробництво яєць в країні за 11 місяців зменшилося на 2,2% - до 15,163 мільярда штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.

Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 0,9% - до 3,02 мільйона тонн. При цьому виробництво м'яса на підприємствах зросло на 0,6%, тоді як населення скоротило виробництво на 4%.

Що цьому передувало

За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 мільйонів тонн - до 9,68 мільйона тонн.

Водночас виробництво м'яса у 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 мільйона тонн (у живій вазі), яєць – на 3,4%, до 16,6 мільярда штук.

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Автор: Ганна Нагорна