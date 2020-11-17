Обсяг виробництва молока в Україні в січні-жовтні 2020 року склав 8,02 млн тонн, що на 4,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
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При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 5,8%, а підприємства збільшили на 0,3%.
За даними Держстату, виробництво яєць в країні за десять місяців зменшилося на 1,6% - до 14,093 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.
Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 1,2% - до 2,7 млн тонн. При цьому виробництво м'яса на підприємствах залишилося на тому ж рівні, що і в січні-жовтні минулого року, тоді як населення скоротило виробництво на 3,8%.
Підтримка тваринництва
Представники молочної галузі України вважають недостатньою суму підтримки тваринництва в бюджеті на 2021 рік – у проекті держбюджету на ці цілі виділено 4,5 млрд грн при раніше обумовлених цифрах у 8,2 млрд грн.
Хронологія подій
- За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн.
- Разом з тим, виробництво м'яса у 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 млн тонн (у живій вазі), яєць – на 3,4%, до 16,6 млрд штук.
- Станом на 9 жовтня 2020 року в Україні на 7,3% подорожчали яйця, на 1,6 - 0,5% - цукор, соняшникова олія, безалкогольні напої, сало, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, риба та молоко.
- 21 жовтня 2020 року до України підняли закупівельні ціни на молоко.
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