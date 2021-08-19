Споживча інфляція в Україні в липні склала 10,2% в річному вираженні.

В Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину та свинину в липні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Згідно з опублікованими даними, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то в липні 2021 року його ціна становить 109,7 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 19,6%).

У грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то в липні її ціна становила 162,45 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 12,2%).

У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а в липні - 120,67 грн за кілограм (подорожчала на 4,2%).

Споживча інфляція: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% в червні.

Відзначається, що за січень-липень 2021 року інфляція склала 6,5%.

Автор: Богдан Слуцький