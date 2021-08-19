Експерт упевнений, що на Україну чекає підвищення тарифів, інфляція та удар по доходах.

У період з 2020 по 2021 рік, на тлі подорожчання тарифів, основна частина населення України істотно збідніла і за рівнем життя Україна опускається все нижче.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Що ми з вами бачили у 2020-2021? Подорожчало все. Злетіли ціни на паливо. У 2020-21 подорожчали продукти. Так, доходи частини населення зросли, але лише частини. В основній своїй масі, українці збідніли", - зазначив економіст.

За його словами, на Україну чекає підвищення тарифів, інфляція та удар по доходах.

"Найбільшим ударом є подорожчання газу. У червні 2020 року населення платило за кубометр газу 2,74 грн, у серпні 2020 - 4,5 грн, у серпні 2021 - 8 грн. Особливо вразливі сільські жителі, які опалюють будинки газом. Разом з холодами на них чекатимуть неприємності. По мешканцях міст вдарить подорожчання опалення на 40-70%. За його сплату гарантовано йде велика частина вартості комунальних послуг. Причина - подорожчання газу і вугілля для забезпечення опаленням", - зазначив експерт.

Уманський також зазначив, що подорожчає електроенергія для бізнесу.

"Подорожчає все, від продуктів харчування до комуналки. Отже, згодом населення таки заплатить за все. Тому на нас чекає новий виток інфляції", - зазначив експерт.

"До яких наслідків це призведе? Зазвичай в українських реаліях відразу за сплеском інфляції йшов етап девальвації. Але найближчим часом курс буде стабільним. Це означає, що інфляція вдарить по добробуту мільйонів українців. Наскільки сильно? Інтуїція підказує, що ми всі втратимо 20-30% платоспроможності. Гірше за всіх мільйонам пенсіонерів. Для них ані девальвація, ані стабільність з жахливою інфляцією не несуть нічого хорошого", - заявив експерт.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Олена Коваленко