Споживча інфляція у вересні в річному вираженні сягнула 11%.

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна складає 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

Якщо в грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна складає 172,04 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 18,8%).

Читайте такожГречка по 12 гривень, сало - по 50: Тищенко осоромився розповіддю про ціни на продукти (відео)В грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а у вересні - 124,45 грн за кілограм (подорожчала на 7,4%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – становила 11%, збільшившись із 10,2% у серпні та липні.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні в листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

Автор: Богдан Слуцький