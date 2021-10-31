Ціни на продукти багато в чому залежать від вартості енергоносіїв, пояснили експерти.

В Україні в листопаді зміняться ціни на деякі продукти: щось подорожчає, окремі категорії товарів - подешевшають.

Прогноз в коментарі сайту "Обозреватель" озвучила аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

Подорожчання продуктів у листопаді

Говорячи про ціни на олію, яка останнім часом суттєво "набрала" в ціні, експерт пояснила, що в листопаді ціни точно не знизяться.

"Ціни на олії на світовому ринку продовжують рости, і ця тенденція не дозволить опуститися ціні на українському ринку теж. Тому в листопаді слід очікувати подальше зростання ціни на цей продукт, але незначний: 2-3%. Тобто в листопаді соняшникова олія обійдеться в 68-69 грн/літр", - прогнозує вона.

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Зростатимуть і ціни на м'ясо - передусім курятина та яловичина, причина - скорочення обсягів виробництва. Крім того, фактором для підняття ціни на 10-15% може стати ухвалення законопроекту №5600, який підвищує податкове навантаження на вітчизняне птахівництво.

Аналогічний прогноз озвучив Олег Пендзін - член Економічного дискусійного клубу. Він каже, курятина та яйця можуть подорожчати до кінця року більше, ніж свинина та яловичина.

Світлана Литвин прогнозує, що яйця в листопаді здорожчають на 5% - середня ціна за десяток складе 37 гривень.

Ціни на овочі теж підуть вгору, оскільки незабаром вони будуть постачатися з тепличних господарств або імпортуватися. Зростання в листопаді, за прогнозом Литвин, складе 5-10%, а до кінця року - ще більшим.

"Начебто врожай і непоганий, але ми дуже сильно залежні від світових цін на продовольство. Тому овочі додадуть 20-30% до кінця року. Це традиційні сезонні коливання", - коментує своєю чергою Пендзін.

Які продукти подешевшають

Серед таких Литвин назвала цукор, виробництво якого вже розпочали з нового врожаю буряків. Це позначилося на роздрібних цінах у бік зниження.

"За останні два тижні ціна цукру в роздрібних мережах зменшилася на 6% і зараз у середньому становить 25,30 грн/кг. У листопаді 2021 року очікується ще зниження ціни до 23-24 грн/кг", - каже вона.

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Дешевшають і яблука. За минулі два тижні вони подешевшали на 12%, низька ціна триматиметься й до кінця листопада. Лише тоді вони можуть подорожчати, пояснює Литвин. Зараз вони в середньому коштують 9,5 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють, що загалом підвищення цін пов'язано з подорожчанням енергоносіїв, зокрема газу. Якщо він продовжить зростати в ціні, це обов'язково позначиться в цінниках на продукти.

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Автор: Юрій Годован