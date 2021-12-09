Буряк виріс в ціні на 26%.

В Україні у порівнянні з минулим місяцем піднялися ціни на деякі овочі.

За даними сайту Мінфін, найсильніше подорожчали буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно).

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Так само зросли в ціні цибуля - на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10%, капуста – на 8%.

Практично не змінилися ціни на огірки, моркву та картоплю.

Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи в грудні 2021 склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти збільшилися на 7,88%.

Ціни на продукти:

В Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року – фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

У листопаді 2021 року українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, який є одним з основних складових так званого "борщового набору".

Ціна на соняшникову олію в жовтні цього року у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр. Також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Станом на 26 листопада 2021 року середня ціна картоплі за два тижні зросла на 16% (7,28 грн/кг), буряк подорожчав на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помідори на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Альона Кириченко