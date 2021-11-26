Істотно зросла ціна на картоплю.

Середня ціна картоплі за два тижні зросла на 16% (7,28 грн / кг), буряк подорожчав на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помідори на 11% - 42,33 грн/кг.

Як повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) на своїй офіційній сторінці в Facebook, картопля почала дорожчати після попереднього здешевлення на 20%, тому зараз ціна просто відновилася.

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"В такій ситуації спрацьовує сезонний фактор, коли ціни на овочі починають рости восени, і ця тенденція триває аж до надходження нового врожаю", - зазначають в УКАБ щодо подорожчання буряка і капусти.

Як повідомляють експерти, ціни на помідори виросли, тому що зараз вони або імпортовані, або тепличні, які, як правило, дорожчі за грунтові.

Разом з тим подешевшали яблука і гречка, оскільки цього року аграрії зібрали хороший урожай цих культур.

Яблука коштують в середньому 9,27 грн/кг (на 14% нижче, ніж 2 тижні тому), гречка – 47,17 грн/кг (менше на 4%).

Ціни на продукти:

У листопаді 2021 року українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, яка є одним з основних складових так званого "борщового набору".

Ціна на соняшникову олію в жовтні цього року у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр. Також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Автор: Альона Кириченко