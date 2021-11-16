В цілому вартість продуктів харчування в Україні збільшилася на 14,3%.

У найближчі два місяці в Україні спостерігатиметься зростання цін на хлібопродукти та м'ясо.

Такий прогноз озвучив радник зі стратегічного розвитку президента Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир Лапа, повідомляє UBR.ua.

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За словами експерта, зростання цін буде продовжуватися попри те, що позитивна цінова динаміка сповільниться.

Лапа також зазначив, що можна очікувати на сезонне підвищення цін на молочні продукти, яке орієнтовно триватиме до лютого.

Експерт нагадав, що за рік, з вересня 2020 по вересень 2021 року, серед продуктів харчування в Україні найбільш подорожчали цукор (на 88%), соняшникова олія (72%), а також яйця (61%). Хліб виріс у вартості на 17%.

В цілому вартість продуктів харчування в Україні, згідно з даними Держстату, збільшилася на 14,3% (вересень 2021 року до Вересня 2020-го).

Разом з тим, експерт зазначив, що ціни на цукор і олію вичерпали потенціал зростання.

"Можна говорити про те, що потенціал зростання цін на цукор і рослинну олію на даному етапі вже вичерпаний у зв'язку з надходженням на ринок продукції, виробленої з врожаю 2021 року", – зазначив експерт.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні – у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.

За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.

Автор: Олена Коваленко