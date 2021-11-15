Яйця можуть істотно зрости в ціні / Ілюстрація REUTERS
Ціни на яйця в Україні найближчим часом зростуть на 8-14%.
Такий прогноз озвучила аналітик "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин, повідомляє Agronews.ua.
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За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може сягнути 38-40 гривень за десяток.
"Зменшення пропозиції призводить до зростання ціни. Подібну тенденцію ми будемо поступово спостерігати до новорічних свят, коли ціна на курячі яйця досягне показника 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.
Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.
- Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.