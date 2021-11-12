Середня ціна меду на ринку коливається в межах 120-150 гривень за півлітра.

З початку 2021 року ціна на мед в Україні залежно від сорту зросла на 15-25%

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

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Як йдеться в сюжеті, середня ціна меду на ринку коливається в межах 120-150 гривень за півлітра.

"Витрати на людську працю, на енергоносії, витрати на обслуговування пасік однозначно також збільшилися. Загальні тенденції зростання цін торкнулися і цього ринку теж", - зазначив економіст Олег Пендзін.

За його словами, у порівнянні з медом, що не є соціально значущим продуктом харчування, значно більше в Україні подорожчав цукор – на 85%.

Експерт зазначив, що через подорожчання енергоносіїв і збільшення з першого грудня мінімальної заробітної плати в Україні ціни на продукти, в тому числі й на мед, дорожчатимуть.

Ціни на мед в Україні:

Україна у 2020 му році оновила трирічний рекорд з експорту меду, а у 2021 році продовжує залишатися лідером на світовому ринку цієї продукції.

У серпні 2021 року експерти прогнозували, що епоха дешевого меду в Україні закінчилася, ціни зростатимуть.

Автор: Олена Коваленко