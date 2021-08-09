Ціни на липовий і акацієвий мед зараз досягають 200-300 грн за кілограм, а на дешевші види меду – 130-150 грн.

Ціни на мед цього року значно зросли - на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, швидше за все, знижуватися вже не будуть.

Про це повідомила керівник інтернет-магазину ТМ "Знатний мед" Руслана Пліс.

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"Цей рік характерний тим, що ціни на мед зросли. Подорожчання склало в середньому від 50 і навіть до 100 грн за кілограм залежно від виду меду. Схоже, що епоха дешевого меду в Україні пройшла - його стає менше, а добувати його дорожче, тому мед і далі буде зростати в ціні", – сказала вона.

За словами Пліс, роздрібні ціни на сортові види меду – з липи та білої акації – зараз досягають 200-300 грн за кілограм. Мед з соняшнику, який вважається недорогим і ще торік коштував по 100 грн за кілограм, зараз коштує вже 130-150 грн за кіло.

Для цього у 2021 році були причини – складні погодні умови вже другий рік поспіль, подорожчання бджолопакетів та інвентарю, зростання витрат на утримання пасіки.

"Дорожчає і паливо, і електроенергія, і всі продукти харчування – тому і мед не може залишатися на тій самій ціні, це було б парадоксом. Хоча, до 2020 року ціна на мед практично не змінювалася, що було ненормально з ринкової точки зору. Пасічники боялися підіймати ціни, щоб краще і швидше продати мед", - додала експерт.

Як зазначив засновник ТМ "Знатний мед" бджоляр Валерій Курейко, цього року практично не було травневого меду, акацієвого меду зібрано на 30-40% менше, а липовий мед у деяких регіонах було складно зібрати то через дощі, то через сильну спеку.

"Тому ризики зустріти фальсифікат замість меду зараз ще вище, ніж зазвичай", - додав він.

Експорт меду

Україна у 2020 му році оновила трирічний рекорд з експорту меду, а у 2021 році продовжує залишатися лідером на світовому ринку цієї продукції.

Автор: Ганна Нагорна