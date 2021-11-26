Експерт попередила про подорожчання, яке пов'язане із зростанням цін на продукти перед святами.

З січня 2021 року в Україні ціни на курятину зросли на 30% і тенденція до подорожчання зберігатиметься надалі.

Таку заяву в ефірі "Прозоро про актуальне" зробила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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За словами експерта, подорожчання курятини пов'язане зі збільшенням витрат виробників.

За її словами, за останній рік подорожчали Зернові. Що своєю чергою спровокувало зростання цін на комбікорми, які є основою для вирощування птиці.

"Вперше за тривалий період ми бачимо скорочення обсягів виробництва курятини в Україні. За останні десять років виробництво постійно зростало. За десять місяців 2021 року промислове виробництво скоротилося на 3%, у домогосподарствах – на 4%. В таких умовах ціна і зросла", - зазначила експерт.

Експерт попередила про подальше подорожчання, яке пов'язане зі зростанням цін на продукти перед святами. На думку експерта, що стосується курятини, то ціна зросте на ті позиції, які користуються найбільшою популярністю, зокрема, на куряче філе.

Ціни на м'ясо:

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні в листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

21 листопада 2021 року директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко заявив про те, що на тлі високих цін на сало в Україні існує ризик подорожчання свинини.

Автор: Олена Коваленко