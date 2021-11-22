Найбільший імпортер - Саудівська Аравія.

За 9 місяців 2021 року Україна збільшила експорт м'ясної продукції на 21% переважно внаслідок зростання обсягів поставок курятини на закордонні ринки.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Читайте такожВ Україні подорожчає свинина: з'явився невтішний прогноз щодо цін і термінів

"За дев'ять місяців 2021 року найбільше продукції цієї групи – на 135 млн дол. США (22,8 %) – придбала Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

Також значна частка експорту вітчизняного м'яса припадає на Нідерланди - 16,1%. Менше закуповують Китай (6,3%), Словаччина (4,8%), ОАЕ (4,3%), Азербайджан, Казахстан і Білорусь (по 3,7%).

За січень-вересень 2021 року вартість експорту м'яса птиці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 20% (з 420 млн дол. до 504 млн дол.), а обсяг експорту цього виду м'яса - на 2,2% (з 324 тис. т до 331 тис. т.)

"Враховуючи актуальні тенденції, в нинішньому році можливе чергове оновлення рекорду експорту м'яса птиці нашою країною", - зазначають в Інституті агроекономіки.

Ціни на м'ясо:

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні в листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

21 листопада 2021 року директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко заявив про те, що на тлі високих цін на сало в Україні існує ризик подорожчання свинини.

Автор: Альона Кириченко