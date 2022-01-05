На полиці магазинів ці цитрусові потрапити не встигли.

Небезпечні мандарини намагалися завезти на Буковину. 20-тонну партію цитрусових затримали на чернівецькій митниці.

Як йдеться в сюжеті ТСН, везли мандарини з Туреччини.

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Зазначається, що на ринки та полиці супермаркетів в Україні заражені мандарини потрапити не встигли, їх одразу повернули назад, до Туреччини.

Раніше у Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти. У відомстві стверджують, що високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу і світовими цінами.

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