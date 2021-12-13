Міністр економіки розповіла про вплив на інфляційні процеси в Україні.

Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами.

Про це заявила перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Інфляцію за останній рік вона пояснила надлишком грошової маси у світі, оскільки уряди країн друкували гроші, щоб підтримати своїх громадян через виплати під час пандемії.

А, оскільки в Україні відкрита економіка, це вплинуло на інфляційні процеси в країні.

Читайте такожВ Україні злетіли ціни на овочі: що подорожчало найбільшеВедучий спитав у Свириденко, чому при інфляції цього року в 10% харчові продукти зросли у ціні на 30-60%, зокрема олія, на 60%., при тому, що олія - не імпортний продукт.

"Тому що є світові ціни. Тому що є відкрита економіка України. Звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, тому і зростання відбувається. Тому що ми працюємо на світових ринках", - сказала Свириденко, відзначивши, що Україна не може на них вплинути.

Своєю чергою заступник голови ОП Ростислав Шурма наголосив, що в Україні, на відміну від інших країн, вартість газу та електрики для населення у цьому році залишилася на місці, попри різке зростання світових цін на ці ресурси.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на продукти можуть повернути під контроль держави.

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Автор: Дмитро Хилюк