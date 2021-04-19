Вартість домашньої випічки складе 120 грн за кг.

В Україні в 2021 році вартість великоднього кошика становитиме 780 грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

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Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 160 грн - тобто на 25,8% - дорожче, ніж торік.

Вартість основної складової великоднього кошика, домашньої випічки, складе 120 грн за кг.

Зростання вартості паски обумовлене подорожчанням яєць, цукру, борошна, вершкового масла і зернових культур.

Ще одна обов'язкова складова великоднього кошика - яйця, цього року коштують на 90% більше, ніж у березні минулого року – 38 грн за десяток.

Традиційно дорогими будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) - 135 грн (230-280 грн за 1 кг).

У порівнянні з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

При наповненні великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн, або на 20,2%, більше вартості такого ж кошика у 2020 році.

За пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Попередній прогноз

Економісти прогнозували істотне подорожчання продуктів у квітні-травні 2021 року, отже, великодній кошик цього року подорожчає на 15%. Враховуючи ціни, які були на початок квітня, експерти заявляли про те, що кошик обійдеться українцям мінімум у 850 гривень.

Скільки коштував Великодній кошик рік тому

У 2020 році був складений рейтинг вартості великоднього кошика по областях України. Найдешевший великодній кошик був Тернопільській області - 683 грн, а найдорожчий - 876 грн - у Києві.

Вартість великоднього кошика на сході коливалася в межах 713-812 грн. У Запорізькій області він обійшовся у 713 грн, у Дніпропетровській - 729 грн, у Донецькій - 770 грн, а в Луганській області - 778 грн. Найдорожчим у регіоні був продуктовий набір у Харківській області - 812 грн.

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Автор: Олена Коваленко