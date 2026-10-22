Можливе падіння вдвічі: аграрії відмовляються від ключової культури, – міністр

В Мінагро підбили підсумки збиральної кампанії.

Україна вже завершила збір врожаю пшениці, ячменю та ріпаку, тоді як збір соняшнику, сої і кукурудзи ще триває. Причому кукурудза може затриматися в полі до грудня місяця, а наступного року аграрії планують суттєво скоротити під нею площі. Не виключено скорочення навіть вдвічі, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами.

"За нашими оцінками буде зменшуватися площа під зерновими – перш за все, кукурудзою і пшеницею. І буде збільшуватися площа під олійними – соєю і соняшником. Не виключаємо, що зменшення площ під кукурудзою може бути навіть в два рази", – каже Висоцький.

Загальні цифри по цьогорічному врожаю очільник Мінагро наводить наступні: збір завершено на рівні близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та 4 млн тонн ріпаку. Серед пізніх культур кампанія триває, уже зібрано 80% площ соняшнику, понад 85% сої та більш як 20% кукурудзи.

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"Очікуємо до 4 млн тонн сої та близько 12 млн тонн соняшнику. Разом із ріпаком це близько 20 млн тонн олійних культур. Базовий прогноз урожаю кукурудзи становить 30 млн тонн, однак у деяких регіонах фактична врожайність нижча за очікувану. Тому прогноз може бути скоригований в сторону зменшення. По соняшнику і по сої до кінця жовтня збір буде фактично завершений. Кукурудза – ще буде листопад і грудень", – зазначає Висоцький.

Щодо потужностей для зберігання зібраного врожаю, то в Мінагро з цим проблем не фіксують.

"Зі зберіганням врожаю ситуація наразі не критична. Обсягів по зберіганню на сьогодні достатньо – зокрема, застосовують тимчасові засоби зберігання. Наразі ми не бачимо загрози критичного псування продукції через дефіцит обсягів зберігання", – уточнює Висоцький.

Стан українського агросектору – головні новини

Раніше Тарас Висоцький повідомляв, що внаслідок блокади російськими окупантами чорноморських портів Україна вже близько місяця експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції. При цьому в пріоритеті для експорту – продукція з більшою доданою вартістю, зокрема рослинна олія.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський попереджає, що через два-три місяці виникне дефіцит продовольства у країнах Африканського континенту, у деяких країнах Азії та на Близькому Сході. Україна зазвичай експортує мільйони тонн продовольства на ці ринки, проте наразі морські шляхи заблоковано агресором.

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