Зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України: міністр розкрив невтішну динаміку

Наразі більше уваги надається продукції з більшою доданою вартістю.

Внаслідок блокади російськими окупантами чорноморських портів Україна вже понад три тижні експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції. Наразі в пріоритеті – продукція з більшою доданою вартістю, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами.

"За 13 днів жовтня темп експорту залишається аналогічним – він вже сформований десь з кінця вересня і відтоді не змінюється. Вдається експортувати 50% від потреби. Зернових менше – 38% від потреби. Олія – 68% від потреби", – вказав міністр.

За його словами, пріоритет при експорті надається, зокрема, соняшниковій олії.

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"Мінагрополітики підтримує необхідність надання пріоритетності продукції з більшою доданою вартістю. На сьогодні є спроможність експортувати до 50% від звичних обсягів. Ця спроможність не збільшується – ми її досягли в 20-х числах вересня. Реальних перспектив її збільшення немає. Відповідно за таких умов треба застосовувати заходи, які дозволятимуть збільшувати частку продукції з більшою доданою вартістю. В кінцевому результаті це принесе більше коштів для сектору в цілому", – вважає Висоцький.

Експорт зерна з України – головні новини

Президент Володимир Зеленський попередив, що через два-три місяці виникне дефіцит продовольства у країнах Африканського континенту, у деяких країнах Азії та на Близькому Сході. Україна зазвичай експортує мільйони тонн продовольства на ці ринки, проте наразі морські шляхи заблоковано російськими окупантами.

Тим часом, Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна через свою територію, попри заклики Києва допомогти вивезти врожай на тлі тривалої блокади Чорного моря.

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