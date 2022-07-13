Найбільше підскочили ціни на малину, лохину та диню.

Експерти розповіли, як за рік змінились ціни на ягоди в українських супермаркетах.

Фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua зазначили, що найбільше підскочили ціни на малину, лохину та диню.

"Найбільше підскочила у ціні малина, майже втричі - на 197%. На поличках супермаркетів у фасованому вигляді вона коштує 198 грн за 250 г. Також значно зросла ціна на популярну в останні роки серед українців ягоду — лохину. Сині смаколики цьогоріч можна придбати за 470 грн\кг, що на 127% більше, ніж у липні 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також значно зросли у ціні наступні ягоди: ожина - 129 грн за 200 г (на 120%), червона слива - 129 грн за 1 кг (на 96%), чорна смородина - 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость - 35,99 грн за 150 г (на 23%).

За підрахунками аналітиків, найменше зростання цін спостерігається на наступні ягоди: червона смородина - 99 грн за 1 кг (+3%), полуниця - 80 грн за 1 кг (+3%) та аґрус - 93,60 грн за 500 г (+7%).

"Всупереч динамічній статистиці здорожчання, є ягоди, що навпаки, впали у ціні. Ідеться про черешню, журавлину та суницю, які подешевшали на 33%, 16% та 9% відповідно", - повідомили експерти.

Зазначається, що на полицях супермаркетів вже є кавуни за середньою ціною 30,99 грн/кг, що на 61% вище, ніж у липні минулого року. А ціна на диню за рік підскочила на 144% (з 32 до 78 грн/кг). Аналітики додали, що цьогоріч значного зниження цін на баштанні плоди не буде.

"Цього року через окупацію Херсонщини та частини Запорізької області переважно в магазинах продаватимуть імпорт, що безумовно, підвищить вартість. Крім того, на ріст цін впливає логістика. Адже навіть імпортні ягоди раніше доставляли в Україну через порти Чорного моря. Тепер їх доводиться везти вантажівками через Болгарію та Румунію. Це набагато збільшує витрати", - підкреслили експерти.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками експертів EastFruit, на українському ринку другий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств.