Європейська комісія підготувала проект постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня.
Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в Twitter, зазначивши при цьому, що Польща вже отримала проект нового регламенту від Європейської комісії.
"Ми отримали проект нового регламенту від Європейської Комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів в п'ять країн ЄС. Термін дії, записаний у проекті, - 15 вересня цього року. Це проект, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра", – написав Телус.
Агроімпорт з України
Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції і в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України. Європейська комісія наприкінці квітня 2023 року досягла угоди з цими чотирма державами та Румунією.
Повідомлялося, що ці країни не перешкоджатимуть транзиту української агропродукції. Крім того ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.
31 травня 2023 року в ЄС озвучили, скільки можуть діяти обмеження на імпорт зерна з України.