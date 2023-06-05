Польща вже отримала проект нового регламенту від Європейської комісії.

Європейська комісія підготувала проект постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в Twitter, зазначивши при цьому, що Польща вже отримала проект нового регламенту від Європейської комісії.

"Ми отримали проект нового регламенту від Європейської Комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів в п'ять країн ЄС. Термін дії, записаний у проекті, - 15 вересня цього року. Це проект, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра", – написав Телус.

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Агроімпорт з України

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції і в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України. Європейська комісія наприкінці квітня 2023 року досягла угоди з цими чотирма державами та Румунією.

Повідомлялося, що ці країни не перешкоджатимуть транзиту української агропродукції. Крім того ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.

31 травня 2023 року в ЄС озвучили, скільки можуть діяти обмеження на імпорт зерна з України.

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