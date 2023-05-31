Обмеження можуть продовжити щонайменше до кінця жовтня.

Євросоюз може продовжити обмеження на імпорт зерна з України щонайменше до кінця жовтня. Про це на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС заявив європейський комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, пишуть The Guardian і The Brussels Time.

Войцеховський запропонував продовжити торговельні обмеження на імпорт зернових з України після 5 червня. Обмеження, на його переконання, повинні діяти принаймні до кінця жовтня, а в ідеалі – до кінця року, після збору врожаю. В іншому випадку в Європі виникнуть величезні проблеми, вважає єврокомісар.

"У прифронтових країнах зараз більше українського зерна, ніж в Україні", — сказав він журналістам.

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Європейський комісар заявив, що Європейська комісія ще не погодилася продовжити обмеження, Але він сподівається, що йому "вдалося переконати решту держав-членів, що це справедливо".

Продовження обмежень засудив міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"Ми вважаємо, що їх продовження – неправильний курс дій, і ми проти них", – сказав Сольський і додав, що це зіграє на руку Москві.

Обмеження на імпорт зерна з України - що потрібно знати

На тлі скасування митних зборів у травні 2022 року в ЄС, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції та в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

Європейська комісія в кінці квітня досягла угоди з цими чотирма державами і Румунією, що передбачає, що вони зможуть блокувати збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території, але не будуть перешкоджати транзиту агропродукції в інші країни. Також ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.

Міністри сільського господарства 12 країн ЄС висловили "серйозну стурбованість" з приводу цієї угоди Єврокомісії і п'яти східних країн блоку. Вони зажадали від ЄС пояснень, як і чому Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії була надана така сума коштів.

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