Заборону продовжено до 15 вересня цього року.

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України до 15 вересня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Європейської комісії. Мова йде про імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Зазначається, що ці тимчасові заходи були прийняті через логістичні вузькі місця (пропускна здатність) щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не збережуть жодних обмежувальних заходів.

У повідомленні йдеться про можливість суттєвого покращення діяльності "коридорів солідарності" та вирішення викликів, що пов’язані із транспортуванням зерна з України на зовнішні ринки.

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Імпорт продукції з України: що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські порти були заблоковані, тому наша держава шукала інші шляхи маршрути постачання, зокрема через Польщу.

Згодом Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції. Пізніше вони в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

У ЄС спочатку засудили ці рішення, однак згодом Єврокомісія досягла з ними та Румунією угоди.

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