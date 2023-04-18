Зараз на дипломатичному рівні ведуться активні переговори.

Український аграрний експорт може скоротитися приблизно на 8-10% в результаті припинення імпорту нашої агропродукції Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Після початку повномасштабного вторгнення через блокування морських портів було перенаправлено багато сільськогосподарської продукції через західні кордони. Тобто вона фізично їхала через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію. Звичайно, більшість цієї продукції перевозилася транзитом, оскільки ці країни не є найбільшими споживачами цієї продукції і самі багато її виробляють. Абсолютна частка цих країн у споживанні української агропродукції не є значною і не становить сумарно більше 8-10%", – зазначив він.

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Зараз щодо цієї ситуації, за словами Висоцького, на дипломатичному рівні ведуться активні переговори за участю представників цих країн, України та Єврокомісії.

Війна в Україні та ситуація із зерном

На тлі війни в Україні польські аграрії незадоволені тим, що на місцевий ринок потрапляє багато дешевого українського зерна.

На тлі масових акцій протесту, 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку.

15 квітня уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Постанова набирає чинності з дня її оголошення і діятиме до 30 червня цього року.

Слідом за Польщею, Угорщина також тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також ряду інших сільськогосподарських продуктів з України.

16 квітня стало відомо про те, що слідом за Польщею та Угорщиною, тимчасово заборонити ввезення українського зерна і продовольства може влада Болгарії.

17 квітня стало відомо, що і Словаччина вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.

В Європейській комісії засудили односторонні рішення Польщі та Угорщини з приводу заборони імпорту зерна і продуктів з України.

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