Рішення підтримали більшість депутатів Європарламенту.

Європейський парламент підтримав рішення щодо продовження ще на рік режиму безмитної торгівлі з Україною.

Відповідне рішення підтримали 537 депутатів, проти – 42, утрималися – 38.

Тарифи не застосовуватимуться при ввезенні в ЄС фруктів та овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільгоспродукцію, на яку поширюються тарифні квоти, інформують у Європаламенті.

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Також нагадується, що промислові товари з України оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Безмитна торгівля між Україною та Євросоюзом – що відомо

27 квітня 2022 року Єврокомісія погодила рішення про скасування на рік всіх мит і квот на експорт товарів з України. Рішення було ухвалено, щоб підтримати українську економіку в умовах повномасштабної війни.

У березні поточного року прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що строк дії режиму безмитної торгівлі України з Європейським Союзом буде продовжено. За його словами, Рада міністрів економіки і фінансів ЄС запропонувала продовжити ще на рік припинення дії імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до Євросоюзу.

У 2022 році Україна експортувала до ЄС товарів на майже 28 млрд доларів.

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