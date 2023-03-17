У 2022 році український експорт до Європи склав майже 28 млрд доларів.

Термін дії режиму безмитної торгівлі України з Європейським Союзом, ймовірно, буде продовжений ще на рік.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Підсумки наради він опублікував у своєму Telegram.

"Минулого року Україна також отримала "економічний безвіз" з ЄС. Тепер маємо важливий сигнал від Європейської комісії щодо його продовження. Рада міністрів економіки і фінансів ЄС запропонувала продовжити припинення імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік. У 2022 році український експорт до Європи склав майже 28 млрд доларів. Більше половини нашої зовнішньої торгівлі тепер орієнтовано на європейський ринок", - заявив він.

Чиновник зазначив, що продовження "економічного безвізу" - це суттєва підтримка українського бізнесу і важливий крок для відновлення економіки України.

В ЄК скасували мито на український експорт

Нагадаємо, що 27 квітня 2022 року Європейська комісія погодила скасування на рік всіх мит і квот на український експорт. Тоді деталі відповідної домовленості Лідер України Володимир Зеленський обговорив особисто з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Тоді сторони зійшлися на взаємній вигоді від цієї співпраці, адже з одного боку - це завадить РФ спровокувати глобальну цінову кризу на ринку, а з іншого - допоможе Європі та Україні стабілізувати ринки на тлі "деструктивних" рішень з боку Путіна.

Відзначимо, що буквально в грудні 2022 року Україна вийшла на нові ринки експорту.

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