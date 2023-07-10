У жовтні 2022 року компанія Danone заявила про рішення залишити ринок Росії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, компанія Danone продовжить свою діяльність на території агресора, проте змінить назву бренду.

Як йдеться в заяві компанії на сайті Danone, йогурти "Активіа" будуть продаватися в Росії під новою назвою "Актибио". У компанії Danone зазначили, що зміни торкнуться лише назви бренду та дизайну упаковки. Вся продукція буде вироблятися за тими ж стандартами якості та безпеки, з тими самими смаковими характеристиками, на тих самих виробничих потужностях.

"Локалізація міжнародного бренду дозволить компанії відновити інвестування в розвиток і підтримку сучасної молочної категорії, що матиме суттєвий вплив на розвиток всієї категорії сучасних молочних продуктів в Росії", - йдеться на сайті Danone.

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Війна в Україні та позиція Danone

Danone - французька продовольча компанія, відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування.

До вторгнення Росії в Україну компанія Danone була лідером у виробництві молочних продуктів в РФ. Вона працювала в Росії протягом останніх 30 років і представлена такими брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" і Evian.

У жовтні 2022 року компанія з виробництва молочних продуктів Danone заявила про рішення залишити ринок Росії. Danone оголосила про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based в Росії.

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