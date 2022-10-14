Компанія Danone була лідером у виробництві молочних продуктів у РФ і працювала там протягом 30 років.

Відома компанія з виробництва молочних продуктів Danone вирішила покинути ринок Росії.

Про це повідомляється в заяві Danone.

Бізнес планують передати іншому власнику.

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"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - пояснили своє рішення у компанії.

Як відомо, Danone була лідером у виробництві молочних продуктів у РФ. Вона працювала в Росії протягом останніх 30 років і представлена такими брендами: "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тьома" ", Nutrilon, "Малютка" та Evian.

Вихід компаній з РФ

Після початку повномашстабної війни російських ринок безперервно покидають світові компанії.

Водночас, за даними KSE, понад тисяча міжнародних компаній відмовилися піти з російського ринку. Найбільша кількість компаній, що залишаються в Росії, належать США, Німеччині та Великобританії. Серед галузей, в які входить найбільше компаній, що залишаються в Росії лідирують FMCG, фінанси та платежі й ІТ.

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