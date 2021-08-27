Падіння цін відбулося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

В останні дні серпня торгові мережі Києва знизили ціни на кавуни.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

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Торгові мережі повідомляють, що падіння ціни тимчасове і це ніщо інше, як акційна пропозиція, яка обмежена в часі.

Так, в магазинах "Фора" кавун можна купити за ціною 3,90 грн за кг.

У магазинах "Сільпо" кавун можна купити за ціною від 5 до 10 грн за кг. Жовтий кавун вам продадуть за ціною 14 грн за кг.

В "Ашані" найдешевший кавун можна купити за ціною 4.90 за кг. найдорожчий кавун сорту "Вогник" вам продадуть за ціною 13,50 грн за кг. Жовтий кавун ви можете купити за цене13,9 грн з кг.

В "ЕКО-маркеті" ціна на кавуни впала до 3,5 грн за кг.

У магазинах VARUS кавуни продають за ціною 3,9 грн. за кг.

Чому впали ціни:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий Херсонський.

16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.

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Автор: Олена Коваленко