Вантаж прибуде 20 серпня, після чого ціни на кавуни в столиці впадуть.

До Києва по річці Дніпро прямує судно з 350 тоннами стиглих херсонських кавун, які потраплять до столичних супермаркетів.

Про це повідомила прес-служба компанії-перевізника"Нібулон".

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"Вже 20 серпня вантаж прибуде на перевантажувальний термінал ТОВ СП "Нібулон" в Переяславі. Звідти солодкі ягоди потраплять прямо в торгові зали столичних супермаркетів торгової мережі", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що перевезення херсонських кавунів по Дніпру вже стало традицією і довгоочікуваною подією для столиці. Вперше баржа з кавунами вирушила до Києва у 2017 році.

Варто відзначити, що традиційно ціна на кавуни в столиці знижується після прибуття вантажу з баштанними з півдня України. Зокрема, тому, що річковий транспорт зараз є одним з найдешевших.

Кавуни в Києві:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий Херсонський.

Автор: Ганна Нагорна