В Україні рослинну олію продають по 60-70 грн за 800-900 мілілітрів.

В Україні ціни на вітчизняну рослинну олію досягли рекордної позначки.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Читайте такожЗа кордоном українська олія вдвічі дешевша: скільки коштують продукти в Польщі та Чехії (фото)В Україні рослинну олію продають по 60-70 грн за 800-900 мілілітрів.

Однак, як йдеться в сюжеті, на полицях європейських супермаркетів українська олія коштує вдвічі дешевше.

Економіст Олег Пендзін вважає, що ситуація з олією в Україні унікальна: якщо у всьому світі ціна впала майже на 10%, то в Україні олія тільки дорожчає.

"За рік олія зросла в ціні на 89%. З початку року — на 59%, а за останній місяць на 3,8%, тобто не було жодного місяця, коли вона падала б в ціні, а у світі впала", - пояснив він.

"Споживачеві немає з чого вибирати: є дорога оливкова, а є соняшникова. А весь світ пропонує ще й інші види олій", - підкреслив експерт.

Однак, в Європу наші виробники змушені продавати олію вже за реальними цінами. "Якщо вони там поставлять ціну не 28-29 крон, а в 50 чеських крон, то вони з тим товаром залишаться. Ніхто не візьме той товар", — говорить Олег Пендзин.

Як йдеться в сюжеті, зараз прогнози для українських споживачів не втішні: якщо держава не втрутиться в ситуацію, то українцям і далі продаватимуть вітчизняну олію вдвічі дорожче, ніж іноземцям.

Українська олія в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - порівняно з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

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Автор: Олена Коваленко