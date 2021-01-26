При цьому морози могли пошкодити плодові дерева та посадки винограду.

Сильні морози (від мінус 18 до мінус 32 градусів за Цельсієм), які спостерігалися в Україні в січні, на більшості площ не завдали значної шкоди зимуючим культурам (пшениця, жито, ячмінь, ріпак).

Читайте такожВ Україні продовжаться снігопади, місяцями пройдуть зливи: прогноз погоди на завтра (карта)Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в соцмережі Facebook.

"Попри дуже низькі температури, умов для вимерзання посівів не виникало завдяки сніговому покриву, який утворився на полях перед похолоданням. Тільки в районах з недостатнім сніговим покривом або його відсутністю (особливо в Херсонській та Одеській областях)... можливе локальне пошкодження озимого ячменю, ріпаку та озимої пшениці", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сильні морози (мінус 20-32 градусів), які спостерігалися на всій території України, крім Закарпатської та Чернівецької областей (де вони досягали мінус 15-18 градусів), могли пошкодити нирки плодових і винограду в тих районах, де така температура утримувалася понад три дні.

Що цьому передувало

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу", площа посівів озимих зернових під урожай 2021 року в Україні скоротилася: озимої пшениці – на 9%, жита - на 11%, ріпаку - на 30%.

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Автор: Ганна Нагорна