Аграрії завершили збирання проса, гречки та соняшнику.

Українські аграрії станом на 19 листопада зібрали 60,3 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (95% до прогнозу).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Читайте такожУкраїна відправила на експорт понад 18 мільйонів тонн зернових

Згідно з повідомленням, аграрії повністю завершили збирання проса - цієї культури зібрано 243,7 тис. тонн з площі 150,3 тис. га, гречки - 105,6 тис. тонн з 78,4 тис. га, соняшнику - 13 млн тонн з 6,4 млн га.

Крім того, сої зібрано 2,7 млн тонн з 1,3 млн га (97% до прогнозу), кукурудзи - 24,5 млн тонн з 4,7 млн га (86%).

Цукрових буряків накопичено 8,1 млн тонн на площі 190,7 тис.га (88%).

Всього на звітну дату зібрано 78,5 млн тонн основних сільськогосподарських культур, у тому числі технічних, з площі 23,4 млн га.

Попередні показники

Станом на 9 листопада 2020 року Україна зібрала 55,3 мільйона тонн зерна з площі 13,8 мільйона га (90% до прогнозу).

У розрізі культур було зібрано: кукурудзи - 19,6 мільйона тонн з площі 4 мільйони га (72%), проса - 241 тисяча тонн з площі 148,3 тисячі га (99%), гречки – 104,7 тисячі тонн з 77,8 тисячі га (99%), соняшнику - 12,4 мільйона тонн з 6,2 мільйона га (97%), сої-2,5 мільйона тонн з 1,2 мільйона га (93%).

Крім того, цукрових буряків було накопичено 6,03 мільйона тонн з площі 147,8 тисячі га (68%).

Прогноз

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 млн тонн, а олійних – 20 млн тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна