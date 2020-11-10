Також аграрії засіяли озимими культурами 94% запланованих площ.

Станом на 9 листопада Україна зібрала 55,3 мільйона тонн зерна з площі 13,8 мільйона га (90% до прогнозу).

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, в розрізі культур зібрано: кукурудзи - 19,6 мільйона тонн з площі 4 мільйони га (72%), проса - 241 тисяча тонн з площі 148,3 тисячі га (99%), гречки – 104,7 тисячі тонн з 77,8 тисячі га (99%), соняшнику - 12,4 мільйона тонн з 6,2 мільйона га (97%), сої-2,5 мільйона тонн з 1,2 мільйона га (93%).

Крім того, цукрових буряків накопичено 6,03 мільйона тонн з площі 147,8 тисячі га (68%).

Посівна озимих зернових

Також повідомляється, що в Україні триває посівна кампанія.

"Станом на 9 листопада українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі майже 7,7 мільйона га (94% до прогнозу). Зокрема, протягом останнього тижня засіяно 221,2 тисячі га площ", - сказано в повідомленні.

На звітну дату пшениці озимої посіяно 5,8 мільйона га (95% до прогнозу), ячменю - 903 тисячі га (95%), жита - 119,5 тисячі га (90%), ріпаку - 865 тисяч га (86%).

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 мільйонів тонн, олійних - 20 мільйонів тонн.

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Автор: Ганна Нагорна