За словами радника голови ОП, в акваторії Чорного моря сьогодні суб’єктно виглядає виключно Україна.

Постійні намагання Туреччини домовитися з керівництвом Росії щодо продовження дії зернової угоди виглядають принизливими. Про це в ефірі інформаційного телемарафону зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вас позбавили суб’єктності, принизили в акваторії Чорного моря, де ви вважаєтесь країною потужною, я про Турецьку Республіку, після цього ви їдете у Сочі говорити: "А може ти все ж таки погодишся на те, що можна продовжити зернову угоду?". Це "обнулення" багатьох репутаційних складових і не можна далі так себе поводити", - сказав він.

Він нагадав, що в зерновій угоді ООН виступила замовником великої кількості зерна, яке має поставити Україна. Туреччина ж визначена ключовою країною чорноморської акваторії, яка має забезпечити отримання цієї продукції через свої порти. Тому він не бачить сенсу, щоб Анкара постійно намагалась вмовити Путіна продовжити дію зернової угоди.

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"До чого тут Росія? Чому ви принижуєтесь постійно перед Росією? Після цього ви хочете виглядати суб’єктними? Це ж дивно буде виглядати… Не можна періодично приходити і казати "Ми хочемо про щось домовитися з Путіним". Про що ви хочете домовитися з Путіним? Ви хочете домовитися з людиною, яка вас принижує, щоб вона вас не принижувала?", - сказав він.

За словами Подоляка, на сьогодні тільки наша держава демонструє свою суб’єктність в акваторії Чорного моря.

"Сьогодні в акваторії Чорного моря суб’єктно виглядає виключно Україна, тому що використовуючи морські дрони, ми хочемо загнати в російські порти Чорноморський флот і після цього море буде таким, яким воно має бути – морем зовнішньої юрисдикції, де комерційне судноплавство абсолютно безпечне", - сказав він.

Зернова угода - що відомо

У липні 2022 року за посередництва Туреччини і ООН була укладена "зернова угода", завдяки якій було розблоковано експорт через українські порти, в тому числі і для поставок продовольства в голодуючі країни.

Російська Федерація постійно погрожувала вийти із "зернової угоди", хоча кілька разів продовжувала строк її дії, проте остаточно вийшла з неї 17 липня 2023 року. Одразу після цього росіяни почали бити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України.

Туреччина неодноразово закликала продовжити дію угоди. Для цього навіть планувався візит Путіна до Туреччини у серпні. Згодом стало відомо, що візит відкладається до вересня.

А 22 серпня стало відомо, що Ердоган сам може поїхати до Росії на зустріч з Путіним.

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