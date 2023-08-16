Дата проведення заходу ще узгоджується, дізналися журналісти.

Російський диктатор Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися в останній день серпня.

Можлива дата зустрічі Путіна і Ердогана - четвер, 31 серпня, повідомляє SHOT в Telegram, посилаючись на відомості джерела. За словами співрозмовника, саме ця дата зараз узгоджується для проведення заходу, але залишилися деякі моменти.

"...зустріч Путіна і Ердогана може відбутися 31 серпня", - поділилося джерело.

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Прес-служба адміністрації Ердогана повідомила, що турецька сторона поки не має конкретної інформації про можливу зустріч лідера Туреччини з диктатором РФ 31 числа, пише ТАСС у Telegram.

Володимир Путін може відвідати Туреччину - що повідомлялося про візит

У липні Реджеп Ердоган зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який приїхав до Туреччини, і на спільній прес-конференції заявив, що наполягає на продовженні дії зернової угоди. Також турецький лідер сказав, що в серпні очікує на приїзд диктатора.

Потім у Кремлі сказали, що Путін і Ердоган можуть поспілкуватися. Варто зазначить, що РФ зірвала продовження зернової угоди, термін дії якої закінчувався у середині липня.

Турецькі ЗМІ 14 серпня писали, що диктатор "найближчими днями" відвідає Туреччину. Журналісти додали, що дипломатія відновлена для того, щоб відродити зернову угоду.

Довідка УНІАН. Зернова угода стала необхідною після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, і наші чорноморські порти не могли нормально працювати. Через це українська держава не могла експортувати продовольство, в тому числі зерно.

Влітку 2022 року за посередництва Туреччини та організації Об'єднаних Націй підписано угоду, яка передбачала відновлення експорту зернових через порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Російська сторона не раз заважала роботі зернового коридору, а також погрожувала зірвати договір, оскільки нібито не виконувалися її умови.

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