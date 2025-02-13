Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувався BYD Song Plus EV.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 3637 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляють фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Якщо порівнювати з січнем 2024-го, то попит на електричні авто зріс майже на 3%. Основну масу зареєстрованих у січні електромобілів склали легкові авто (3499 одиниць). З цієї кількості 646 одиниць склали нові авто, а 2853 – вживані.

ТОП-5 нових електромобілів січня:

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BYD Song Plus EV – 149 одиниць;

Zeekr 001 – 59;

Zeekr 7X – 41;

Audi Q4 e-tron – 39;

Volkswagen ID.4 – 39.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Nissan LEAF – 355 одиниць;

Tesla Model Y – 341;

Tesla Model 3 – 312;

Hyundai Kona Electric – 169;

KIA Niro EV – 155.

Ринок електромобілів – останні новини

В січні стало відомо, що у минулому році український ринок електричних авто зріс на 38%. Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувались VW ID.4, Honda M-NV та BYD Song Plus. Якщо говорити про імпортовані вживані електромобілі, то тут до трійки лідерів потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

Також нагадаємо, що нещодавно фахівці назвали найкращі недорогі електромобілі з пробігом. До списку потрапили, зокрема, Tesla Model 3, Kia e-Niro, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3 та Peugeot e-208.

А ще раніше було представлено список найбільш надійних електричних авто. Фахівці радять звернути увагу на такі моделі як Polestar 2, Cupra Born та Renault Megane E-Tech.

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