Найпопулярнішим імпортованим вживаним електромобілем року в Україні став Nissan Leaf.

У 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тисячі нових та вживаних авто на акумуляторних джерелах живлення з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року. Про це повідомляє "Укравтопром" в Telegram.

При цьому у грудні 2024 року в Україні придбали майже 3,8 тисячі нових та вживаних авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 18% менше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових – понад 3,6 тисячі (-20%) та 124 комерційних (+59%).

Всього протягом року було реалізовано 50 458 легкових авто (+37%), 1 264 комерційних (+64%) та всього лише два електробуса. Частка нової техніки в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку за рік:

VW ID.4 - 1 626 одиниць;

Honda M-NV - 1 279;

BYD Song Plus - 1 007;

Nissan Ariya - 766;

Zeekr 001 - 703.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 5 511 одиниць;

Tesla Model 3 - 4 639;

Tesla Model Y - 4 225;

VW e-Golf - 2 479;

Hyundai Kona Electric - 2 337.

Український ринок авто - останні новини

У 2024 році українці придбали понад 222 тисяч вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Найбільш популярними серед ввезених з-за кордону вживаних легковиків виявились бензинові авто.

Загалом за підсумками 2024 року автомобілі з традиційними двигунами склали понад 65% ринку нових легкових авто. Тоді лідерську позицію в сегменті бензинових авто посіла Mazda CX5.

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