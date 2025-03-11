Лише за першу годину прийому попередніх замовлень отримали понад 15 тис заявок.

У Китаї стартували продажі нового електричного кросовера Leapmotor B10. Про це повідомляють у виданні CarNewsChina.

Довжина авто становить 4515 мм, ширина – 1885, а висота – 1655 мм. Колісна база Leapmotor B10 становить 2735 мм.

Автомобіль отримав лідарний автопілот на чипі Qualcomm Snapdragon 8650. Leapmotor B10 має електромотор на 177 к.с. у базовій версії та на 214 к.с. у більш потужній модифікації, яка розганяється до "‎сотні"‎ за 6,8 секунди.

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Leapmotor B10 має літій-залізо-фосфатну батарею (LFP) ємністю 56,2 кВт-год, яка забезпечує запас ходу 510 км. Варіант з акумулятором на 67,1 кВт-год пропонує до 600 км без підзарядки.

Салон автомобіля може похвалитись центральним екраном на 14,6 дюймів і приладовою панеллю на 8,8 дюймів. Також його обладнали бездротовими зарядками, панорамним дахом та 12-ю динаміками.

Ціни на новинку для ринку КНР починаються від 15 120 доларів.

Як зазначають деякі ЗМІ, автомобіль викликав "справжній фурор" на ринку. Це не позбавлене підстав, адже лише за першу годину прийому попередніх замовлень він отримав понад 15 тис заявок.

Новинки зі світу електромобілів

Нагадаємо, раніше Toyota випустила електричний кросовер bZ3X, який став найдешевшим на сьогодні електромобілем популярного бренду. Вартість базового варіанту авто складає 15 тисяч доларів.

Також нещодавно Volkswagen представив оновлений варіант електромобіля ID.3, що отримав літій-залізо-фосфатну батарею, яку постачає китайська компанія Contemporary Amperex Technology (CATL). Вона має ємність 53,6 кВт-год і забезпечує запас ходу трохи більше 450 км.

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