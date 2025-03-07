За першу годину люди зробили понад 10 тисяч попередніх замовлень.

Toyota випустила електричний кросовер bZ3X, який став найдешевшим на сьогодні електромобілем популярного бренду.

Про це повідомляє портал Carscoops. Вартість базової версії нового автомобіля складає 15 тисяч доларів, тому не дивно, що лише за першу годину було оформлено понад 10 тисяч попередніх замовлень. Сам bZ3X є електричним кросовером, виробленим компанією Toyota через її спільне підприємство GAC Toyota.

Дизайн bZ3X представили в квітні 2023 року у вигляді концепт-кара bZ FlexSpace Concept. Передсерійна версія була представлена на Пекінському автосалоні у квітні минулого року

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Габарити автомобіля (довжина/ширина/висота): 4600/1875/1645 мм. Колісна база – 2765 мм. Кросовер отримав LFP батареєю на 50,03 кВт·ч, яка забезпечує запас ходу до 430 км. Нова модель отримала 14,6-дюймовий дисплей мультимедійної системи, 8,8-дюймову цифрову приладову панель і аудіосистему Yamaha з 11 динаміками.

Новинки зі світу авто

Раніше Volkswagen представив оновлену версію популярного електромобіля ID.3, яка має літій-залізо-фосфатну батарею (LFP). Певних змін зазнав інтер'єр авто - тепер він виглядає більш "‎преміально"‎.

Також нещодавно Volkswagen представив новий стильний кросовер Tera, який може похвалитись бюджетною ціною. Машину створили фахівці бразильського підрозділу німецького автовиробника. В основі нової моделі лежить передньопривідна платформа MQB-A0.

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