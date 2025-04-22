Серійне виробництво планують розпочати вже наступного року.

Mercedes-Benz представив Vision V – концепт розкішного електричного мінівена, який символізує "‎початок нової ери"‎ для відомого бренду. Презентацію можна подивитися на YouTube-каналі компанії.

Концепт побудували на модульній платформі Van Electric Architecture. Автомобіль готові запропонувати з переднім або повним приводом. Він отримає 800-вольтову батарею та бортовий зарядник змінного струму потужністю 22 кВт. Запас ходу буде складати до 500 км.

Мінівен може похвалитися не тільки екзотичним екстер'єром, але й розкішним інтер'єром.

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Авто обладнали висувним 65-дюймовим екраном, акустичною системою із 42 динаміками, сім’ю проєкторами у стелі та підлозі, а також контролером для відеоігор. У зоні водія можна бачити "‎супердисплей"‎ з трьома екранами.

Передбачається, що серійне виробництво новинки розпочнеться наступного року. Наскільки суттєво серійна версія буде відрізнятися від представленого концепту – невідомо.

Mercedes-Benz – останні новини

Нагадаємо, нещодавно автомобільні експерти оцінили моделі Mercedes-Benz, які зараз продаються у Великобританії та визначили найкращу.

Фахівці вважають, що кращим вибором за низкою якостей є Mercedes-Benz C-Class. На другому місці опинився Mercedes-Benz E-Class, тоді як третє посів електричний кросовер Mercedes-Benz EQA.

Зазначимо також, що Mercedes-Benz E-Class T-Modell потрапив до списку десяти найкращих універсалів з пробігом. На першій позиції опинився автомобіль Skoda Superb Combi, на другій – Volkswagen ID.7 Tourer.

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