Виробництво поточного G-класу закінчиться в першому кварталі 2024 року.

Корпорація Mercedes-Benz відправить легендарну модель позашляховика "Гелендваген" G-класу на пенсію, припинивши його випуск.

Як повідомляє видання Business Insider Germany, посилаючись на внутрішню документацію Mercedes-Benz, виробництво поточного G-класу закінчиться в першому кварталі 2024 року. При цьому, нове покоління легендарного позашляховика G-Class має стати більш технологічним.

Як повідомляє видання, новий позашляховик отримає ретельно опрацьований з погляду аеродинаміки дизайн та нові, більш економічні силові установки.

Відео дня

Електромобіль також буде в лінійці G-Class – його включать до суббренду EQ, створеного спеціально для повністю електричних моделей Mercedes-Benz.

При цьому, коли саме вийде нова серія ще невідомо.

Mercedes-Benz - останні новини

Ще у липні 2021 року Mercedes випустив електрокар з рекордним запасом ходу. Планувалося, що з 2022 року компанія почне продавати повністю електричну модель в кожному модельному ряді, а з 2025 року кожна продана модель буде пропонуватися з чисто електричною версією.

Автовиробник Mercedes-Benz використовує службу Azure OpenAI від Microsoft, щоб інтегрувати ChatGPT до голосового асистента в своїх автомобілях.

У червні 2023 року стало відомо про те, що Mercedes-Benz виявив у своїх авто серйозний дефект. Пвідомлялося, що будуть відкликані моделі серій ML, GL (BR 164) і R-Class (BR 251), випущені в період з 2004 по 2015 рік.

Вас також можуть зацікавити новини